Петербургские депутаты составили ошибочный список недобросовестных заведений

Муниципалы принесли извинения владельцам баров и ресторанов.

В начале недели депутаты МО "Владимирский округ" составили список заведений, которые без лицензии торгуют алкоголем. Как оказалось позже, несколько баров и ресторанов попали туда по ошибке.

При составлении списка муниципалы руководствовались данными Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, а также учитывали сигналы местных жителей. Несмотря на это, список недобросовестных заведений оказался неактуальным. На официальной странице муниципалитета "ВКонтакте" депутаты извинились перед владельцами баров и ресторанов, заявив, что включили их заведения в список по ошибке, а не со злым умыслом.

"Мы также хотим извиниться перед ресторанами и барами, которые попали в наш список без лицензий по ошибке. Приносим извинения Avrora, Leonardo, "Шаурмито", Gods, Flor, Orthodox bar, "Огонек", - написали депутаты.

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