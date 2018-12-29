Напомним, что процент собираемости - это оплата, которая производится с 1 января по 31 декабря 2018 года, согласно начислениям с 1 декабря 2017 года по 30 ноября 2018 года.

В Петербурге собираемость платежей "ТЭК СПб" превысила 102% впервые за десять лет. Об этом сообщает "Городская среда Петербурга".

Процент собираемости - это плата, которая производится с 1 января по 31 декабря 2018 года, согласно начислениям с 1 декабря 2017 года по 30 ноября 2018 года.

Кроме того, в Северной столице ожидается снижение просроченной дебиторской задолженности по исполнителям коммунальных услуг в части Жилкомсервисов - на 15%, и ЖСК, ТСЖ - на 7%.

Стоит также отметить, что в Петербурге все жилкомсервисы теперь работают в части сбора и перечисления платежей с ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство". Так, все средства, собранные с граждан в оплату за коммунальный ресурс, расщипляются и перечисляются на счет ресурсоснабжающей организации.

Сбор платежей через государственный расчетный центр лучше, чем через частные расчетные центры отмечает поставщик тепловой энергии

Таким образом, ВЦКП в работе по сверке площадей жилых и нежилых помещений, а также в обучении сотрудников жилкомсервисов правильному распределению объемов потребленной тепловой энергии и корректному занесению данных в базы сыграло большую роль.

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