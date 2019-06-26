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Стало известно, почему мать не защитила младенца от собаки в Сестрорецке
Сегодня, 15:22
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ruzannar

Стало известно, почему мать не защитила младенца от собаки в Сестрорецке

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Младенец всё ещё в тяжёлом состоянии.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, стали известны подробности трагедии в Сестрорецке. Еще 10 июня из квартиры д. 272 по Приморскому шоссе бригадой скорой помощи был госпитализирован ребенок 2020 года рождения.

У младенца был закрытый переломом левого бедра, множественные укусы грудной клетки, рук и ног. Установлено, что его покусала собака Джек-рассел-терьер в собственной квартире.

Мать заявила, что по независящим от нее обстоятельствам была не в состоянии защитить своего ребенка. Известно, что семья неполная, неблагополучная.

В отношении женщины составлен протокол об административном. Возбуждено уголовное дело. Также по распоряжению ведущего специалиста-эксперта Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу мать малыша помещена на карантин с 11 по до 25 июня.

Ранее мы сообщили, что джек-рассел-терьер едва не загрыз младенца в Сестрорецке.

Фото: Pixabay

Теги: оставление в опасности, собака покусала ребенка, собака укусила человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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