На Маршала Жукова со стрельбой задержали пьяного водителя "Лады"

В салоне, помимо водителя, находился еще один человек.

Полиция с погоней задержала водителя "ВАЗ", который не хотел останавливаться на требование сотрудника ДПС. Пришлось применить табельное оружие, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел ночью 24 марта на проспекте Маршала Жукова. Внимание инспекторов привлек отечественный автомобиль, который передвигался с включенным светом ближних фар. Водитель не захотел останавливаться, а, наоборот, увеличил скорость. Полиция организовала за ним погоню.

Остановить хулигана смог выстрел по колесам. Погоня длилась не более пяти минут. Оказалось, что водитель был пьян. В салоне были два человека, их доставили в полицию. Никто не пострадал. За неповиновение сотруднику полиции в отношении пассажира составили протокол. В отношении водителя — два протокола.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, что полицейские со стрельбой ловили мигранта на каршеринге в Петербурге. Пришлось сделать 12 выстрелов.

Видео: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти