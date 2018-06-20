В Петербурге в субботу пройдет акция "РазДельный Сбор"

Принимать отходы будут в 14 районах Петербурга.

На выходных в Петербурге пройдет очередная акция, организованная экологическим движением "РазДельный Сбор". Акцию активно поддерживает городской Комитет по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В субботу, 6 апреля, в 14 районах Петербурга появятся временные пункты приема отходов для их последующей переработки. Для переработки будут приниматься десять видов изделий: изделия из пластика, упаковки Тетра-Пак, макулатура, полиэтиленовые пакеты, металлические консервные банки, компакт-диски, изделия из стекла. Куда положить те или иные отходы, скажут волонтеры.

Принимаемое вторсырье должно быть чистым, сухим и сплющенным до минимального объема. Макулатуру перед сдачей надлежит перевязать веревкой или сложить в картонные коробки.

В марте в акции поучаствовали 9425 петербуржцев. За первый месяц весны было собрано 4,5 тонн макулатуры, 1769 мешков различного пластика, 1212 мешка пленки и более 3000 мешков других отходов.

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Фото: Piter.TV​​​​​​​