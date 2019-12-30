В Петербурге снова эвакуируют районные суды

На выход отправились сотрудники девяти учреждений.

Новая рабочая неделя в Петербурге уже по традиции началась с эвакуации районных судов. Об этом 13 января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Около часа дня на выход отправились сотрудники и посетители Василеостровского, Приморского и Сестрорецкого судов, далее к ним присоединились Красногвардейский, Дзержинский, Куйбышевский, Октябрьский, Петродворцовый и Ленинский суды. Предположительно, учреждения беспокоят всё те же анонимные минеры, которые с ноября каждый будний день присылают в городские учреждения электронные письма с сообщением о бомбах в зданиях. Неизвестные требуют от предпринимателя Константина Малофеева некий биткоиновый долг.

Отдохнув после новогодних каникул, анонимы "разбудили" город свежими сообщениями уже 9 и 10 января.

Фото: Piter.TV