Общий объем производства указанных заводов составил 30,1 тыс. новых легковых автомобилей.

В субботу, 28 декабря, стало известно о том, что в Петербурге производство новых автомобилей резко снизилось на 17%. Об этом сообщает агентство "Auto-Dealer-СПб".

Отмечается, что это самой низкий показатель за три года. По итогам года объем производства указанных заводов составил 30,1 тысяч автомобилей.

По словам экспертов, резкое снижение связано с желанием производителя увеличить ставки по утилизационному сбору.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы спровоцировали страшные пробки на границе с Финляндией.

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