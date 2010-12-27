Время ожидания составляет больше двух часов.

В субботу, 28 декабря, петербуржцы спровоцировали страшные пробки на границе с Финляндией. Об этом свидетельствуют данные портала "На Границе.Ру".

По состоянию на 9 утра время ожидания составляет больше двух часов. По словам автомобилистов, плотное движение образовалось на таможенных постах МАПП Торфяновка и МАПП Светогорск.

"По 15-20 машин в одно окно стоим. Совсем не доброе утро" —пишут автомобилисты.

Отмечается, что на российской границе пробок нет.

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Фото:pixabay