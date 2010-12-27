В субботу, 28 декабря, петербуржцы спровоцировали страшные пробки на границе с Финляндией. Об этом свидетельствуют данные портала "На Границе.Ру".
По состоянию на 9 утра время ожидания составляет больше двух часов. По словам автомобилистов, плотное движение образовалось на таможенных постах МАПП Торфяновка и МАПП Светогорск.
"По 15-20 машин в одно окно стоим. Совсем не доброе утро"
—пишут автомобилисты.
Отмечается, что на российской границе пробок нет.
Ранее мы сообщали о том, что в Пулково готовятся к наплыву пассажиров в новогодние праздники.
Фото:pixabay
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