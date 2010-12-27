  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы спровоцировали страшные пробки на границе с Финляндией 
Сегодня, 10:20
146
IRINA_CHALKINA

Петербуржцы спровоцировали страшные пробки на границе с Финляндией 

0 0

Время ожидания составляет больше двух часов.

В субботу, 28 декабря, петербуржцы спровоцировали страшные пробки на границе с Финляндией. Об этом свидетельствуют данные портала "На Границе.Ру".

По состоянию на 9 утра время ожидания составляет больше двух часов. По словам автомобилистов, плотное движение образовалось на таможенных постах МАПП Торфяновка и МАПП Светогорск.

"По 15-20 машин в одно окно стоим. Совсем не доброе утро"

 —пишут автомобилисты.

Отмечается, что на российской границе пробок нет. 

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково готовятся к наплыву пассажиров в новогодние праздники.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, пробки на границе в финляндии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии