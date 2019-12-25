В Петербурге снизилось число пациентов с коронавирусом в стационарах

В Петербурге в ковидных стационарах остаются 6954 пациента. Для сравнения, вчера этот показатель составлял 7099. Информация об этом появилась в эпидемиологической справке, которая была опубликована 26 февраля.
За сутки в стационары Петербурга поступили 355 человек, при этом выписали 565 пациентов. Всего в городе развернуто 9407 койко-мест. Так, свободно порядка 53,72% коечного фонда.
Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург вновь оказался в лидерах по числу заболевших коронавирусом за сутки.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
С стационарах лежит 6954 человека, развернуто 9407, свободных получается 2453 койки и как это м.б.53,72%? Вы считать умеете?