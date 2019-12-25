  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге снизилось число пациентов с коронавирусом в стационарах
Сегодня, 13:09
152
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге снизилось число пациентов с коронавирусом в стационарах

0 0

В городе развернуто более 9,4 тыс. коек.

В Петербурге в ковидных стационарах остаются 6954 пациента. Для сравнения, вчера этот показатель составлял 7099. Информация об этом появилась в эпидемиологической справке, которая была опубликована 26 февраля.

За сутки в стационары Петербурга поступили 355 человек, при этом выписали 565 пациентов. Всего в городе развернуто 9407 койко-мест. Так, свободно порядка 53,72% коечного фонда.

Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург вновь оказался в лидерах по числу заболевших коронавирусом за сутки. 

Фото: pixabay 

Теги: госпитализация пациентов с коронавирусом, коронавирус в петербурге, пандемия коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Майстро Маргарита
Сегодня 13:47

С стационарах лежит 6954 человека, развернуто 9407, свободных получается 2453  койки и как это м.б.53,72%? Вы считать умеете?

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии