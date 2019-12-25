Петербург вновь в лидерах по числу заболевших коронавирусом за сутки

В городе было госпитализировано за последние 24 часа 436 пациентов.

В Петербурге за прошедшие сутки коронавирусом заразились 7409 человек. Для, сравнения, в Москве эта цифра составляет 3947. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, в Петербурге за последние 24 часа было госпитализировано 436 пациентов с COVID-19, а умерли – 76 человек. Всего с начала пандемии в городе коронавирусом заразились более 1,4 млн человек, выздоровели – более 1,2 млн человек, а умерли – 31 тыс. 732 пациента.

По всей стране за сутки выявили 122,9 тыс. случаев заражения COVID-19, госпитализировано было было 14 тыс. 324 пациента, а умерли – 793.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Кудрово девочка ушла из дома, а затем попала в реанимацию с тяжелым отравлением.

Фото: pixabay