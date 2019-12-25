В Петербурге снимут сериал о дирижере Седьмой симфонии Шостаковича

История развернется летом 1942 года.

В скором времени в Петербурге развернутся съемки фильма, который будет посвящен Карлу Элиасбергу, собиравшему оркестр для исполнения симфонии в осажденном Ленинграде в 1942 году.

Дирижера сыграет актер Алексей Гуськов. Режиссер Александр Котт рассказал, что в фильме будет показана не история создании симфонии или биографии Шостаковича, а история людей, которые исполняли эту музыку. Проект будет состоять из 8 серий. Зрители увидят войну, любовь и услышат великую музыку. По мнению актера, исполняющего главную роль, сценарий вышел сильный и убедительный.

Когда выйдет многосерийный фильм, пока не уточняется.

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