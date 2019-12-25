В Петербурге стартовали съемки фильма "Самая большая луна" Алексея Попогребского

Главную роль в картине исполнит модель Симона Куст.

Режиссер Алексей Попогребский начал снимать в Петербурге свой новый фильм "Самая большая луна". Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре города.

Главную роль в картине исполнит модель Симона Куст – дочь художника Александра Петлюры и модели Натальи Кудрявцевой. Съемки, в частности, будут проходить на киностудии "Ленфильм", в Ленобласти и в окрестностях Выборга. Они продлятся до декабря.

Сюжет рассказывает об эмерах, которые могут управлять человеческими эмоциями, но не способные на настоящую любовь. Однажды их мир оказывается под угрозой. Тогда молодой эмер-полукровка Денис отправляется на поиски избранной, которая может всех спасти.

Ранее Прилучный и Мельникова рассказали о съемках эротических сцен в триллере "Соври мне правду".

Фото: предоставлено компанией "План 9"