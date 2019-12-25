Гипермаркет на Коломяжском снесут ради постройки жилого дома

12 августа магазин внезапно прекратил работу.

На Коломяжском проспекте, 13 в Петербурге прекратил работу гипермаркет "Сезон". По информации "Фонтанки", магазин не открылся уже 12 августа, причем неожиданно для покупателей.

Известно, что закрытие гипермаркета связано со строительством четвертой очереди ЖК "Приморский квартал". Территорию, занимаемую магазином, должны были передать для подготовки к строительству до 1 июля, соответствующее соглашение заключили собственник "Сезона", ООО "Светлый путь", и застройщик ООО ООО "Мегалит — Охта Групп". В рамках той же договоренности застройщик выступил инвестором строительством еще одного филиала "Сезона" на Пулковском шоссе, который открылся в минувшем марте.

Ранее мы писали, что на месте магазина Spar в Колпино открылся новый супермаркет.

Фото: Piter.TV