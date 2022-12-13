В Петербурге скончалась председатель совета директоров "Большого Гостиного Двора" Надежда Тушакова

Похороны руководителя пройдут на Южном кладбище.

Председатель совета директоров "Большого Гостиного Двора" Надежда Тушакова скончалась в Северной столице. Руководителю было 78 лет.

Гражданская панихида пройдёт 26 апреля в 10:00 на первом этаже Международной академии музыки Елены Образцовой. Отпевание состоится в Николо-Богоявленском морском соборе в 13:00, а похороны – в 15:00 на Южном кладбище.

Тушканова посвятила работе в "Большом Гостином Дворе" более 60-ти лет жизни. Первоначально она пришла в учреждение сразу после школы, работала продавцом в магазине фарфора и хрусталя. Коллеги отзываются о ней как о внимательном, заботливом и целеустремлённом руководителе.

Ранее мы сообщили о том, что на 57-м году жизни скончался депутат Госдумы Джашарбек Узденов.

Фото: Пресс-служба "Большого Гостиного Двора"