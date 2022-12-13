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На 57-м году жизни сегодня скончался депутат Госдумы Джашарбек Узденов
Сегодня, 20:51
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На 57-м году жизни сегодня скончался депутат Госдумы Джашарбек Узденов

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Экс-министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики умер после продолжительной болезни.

Стало известно о смерти депутата Госдумы  Джашарбека Узденова. Он скончался сегодня, 23 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе фракции "Единой России".

Известно, что он умер после тяжелой и долгой болезни. Депутат боролся со своим диагнозом, но недуг оказался сильнее. 

Джашарбек  Узденов – бывший министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики.

Ранее на Piter.tv: врачи педиатрического университета провели операцию новорожденному на искусственно остановленном сердце.

Фото: Pxhere

 

Теги: джашарбек узденов, единая россия, умер депутат госдумы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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