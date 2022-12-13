На 57-м году жизни сегодня скончался депутат Госдумы Джашарбек Узденов

Экс-министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики умер после продолжительной болезни.

Стало известно о смерти депутата Госдумы Джашарбека Узденова. Он скончался сегодня, 23 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе фракции "Единой России".

Известно, что он умер после тяжелой и долгой болезни. Депутат боролся со своим диагнозом, но недуг оказался сильнее.

Джашарбек Узденов – бывший министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики.

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