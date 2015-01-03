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В Петербурге сиротам предоставят дополнительные меры поддержки
Сегодня, 19:45
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В Петербурге сиротам предоставят дополнительные меры поддержки

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Сиротам уменьшат плату за жилищно-коммунальные услуги.

Во вторник, 31 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому детям-сиротам предоставят дополнительные меры поддержки. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

Так постановление "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2014 № 1044" предполагает предоставление мер поддержки в виде уменьшения платы за жилищно-коммунальные услуги. Скидка будет учитываться ресурсоснабжающими организациями и региональным оператором по обращению с ТКО при формировании платежного документа. Отмечается, что расходы компаний будут компенсироваться за счёт городского бюджета.

Ранее мы писали, что со 2 июня школьники и студенты Петербурга лишатся скидки на проезд в электричках. Действие льготного билета возобновится с началом учебного года – 1 сентября 2022 года. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: льготы, меры поддержки, сироты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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