В Петербурге сиротам предоставят дополнительные меры поддержки

Сиротам уменьшат плату за жилищно-коммунальные услуги.

Во вторник, 31 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому детям-сиротам предоставят дополнительные меры поддержки. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Так постановление "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2014 № 1044" предполагает предоставление мер поддержки в виде уменьшения платы за жилищно-коммунальные услуги. Скидка будет учитываться ресурсоснабжающими организациями и региональным оператором по обращению с ТКО при формировании платежного документа. Отмечается, что расходы компаний будут компенсироваться за счёт городского бюджета.

Ранее мы писали, что со 2 июня школьники и студенты Петербурга лишатся скидки на проезд в электричках. Действие льготного билета возобновится с началом учебного года – 1 сентября 2022 года.

Фото: Piter.tv

