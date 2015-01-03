Со 2 июня школьники и студенты Петербурга лишатся скидки на проезд в электричках

Действие льготного билета возобновится с началом учебного года – 1 сентября 2022 года.

Стало известно, что со 2 июня петербургские школьники и студенты не смогут воспользоваться скидкой в 50% на проезд в электричках. Об этом во вторник, 31 мая, рассказали в пресс-службе АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

Разовые льготные билеты учащиеся могут оформить до 30 июня. Действие льготного билета возобновится с началом учебного года – 1 сентября 2022 года.

Напомним, что летом запустят дополнительные "Ласточки" между Петербургом и Сортавалой. Дополнительные поезда будут курсировать в июне, июле и августе. Из Петербурга поезд будет отправиться в 08:30 и прибывать в Сортавалу в 12:37. Отправление из Сортавалы в 20:18, прибытие в Санкт-Петербург в 00:05.

Ранее Piter.tv сообщал, что с 29 мая в Петербурге электрички переходят на летний график. Летом по будням количество пар поездов будет увеличено на 5%.

Фото: piter.tv