В Петербурге штаб Собчак собрал необходимое количество подписей для участия в выборах

По последним данным, уже собрано более 36 тыс. подписей из необходимых 100 тыс.

Активисты избирательного штаба Ксении Собчак, выдвинутой на выборы президента от партии "Гражданская инициатива", собрали в ее поддержку уже около 36,5 тыс. подписей избирателей, что составляет свыше трети от необходимых 100 тыс. подписей. Об этом во вторник сообщил руководитель региональных штабов Собчак Тимур Валеев в эфире канала избирательного штаба на YouTube.

"Объявляем о том, что Петербург стал первым регионом России, собравшим 2500 подписей", - говорится в сообщении активистов на Facebook.

"На данный момент у нас собрано порядка 36,5 тыс. подписей по всей стране. Мы идем по графику", - сказал он.

5 января Собчак сообщила, что в ее поддержку уже собрано 23 тыс.подписей.

Вчера Piter.TV писал, что в Петербурге начался сбор подписей за выдвижение Путина в президенты РФ.

Напомним, что выборы президента в России пройдут 18 марта.

Фото: группа ВКонтакте "Собчак против всех"