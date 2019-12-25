  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге школьник получил травму головы после конфликта с ученицей
Сегодня, 10:21
131
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге школьник получил травму головы после конфликта с ученицей

0 0

Состояние у мальчика удовлетворительное.

В понедельник, 6 декабря, в 22:30 в дежурную часть отдела полиции №70 поступила телефонограмма из городской детской больницы №19 имени Раухфуса. Днем этого же дня в больницу поступил 8-летний мальчик с ушибленной раной в лобно-теменно-височной области слева. Об этом стало известно Piter.TV.

Выяснилось, что утром в школе №23 на улице Дыбенко мальчика толкнула девочка. При падении школьник ударился головой о ножку стула. Состояние у мальчика удовлетворительное, его отпустили домой. 

Ранее 9-летняя девочка сломала позвоночник, упав у школы в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: травма головы, школьник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии