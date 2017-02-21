Сериал от Netflix "Анна К" закроет движение по Литейному мосту 5 ноября

Участки улично-дорожной сети перекроют в ночное время.

Съемки художественного фильма "Анна К" ограничат движение транспорта в Петербурге 5-го октября. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

С 00:00 до 05:30 будет не проехать по Литейному мосту, Литейному проспекте от Шпалерной к Литейному мосту, съездам с Пироговской набережной на Литейный мост и улице Академика Лебедева от улицы Комсомола к Литейному мосту.

Производством сериала по мотивам произведения Льва Толстого занимается "Netflix" и "1-2-3 Production". У драмы получился звездный актерский состав: Светлана Ходченкова, Фёдор Бондарчук, Юля Александрова, Гоша Куценко, Юра Борисов, Александр Цыпкин, Татьяна Догилева и другие.

Историй Артем Кирпиченок назвал Литейный мост одним из мистических мест Петербурга.

Фото: Piter.TV