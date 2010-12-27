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В Петербурге ввели в эксплуатацию самый проблемный долгострой
Сегодня, 17:27
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EvaRaskol

В Петербурге ввели в эксплуатацию самый проблемный долгострой

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В двух корпусах располагаются 482 квартиры.

В Петербурге завершено строительство старейшего долгостроя "Охта Модерн", сообщили в пресс-службе городского Комитета по строительству.

Введены в эксплуатацию два многоквартирных дома на Большеохтинском проспекте, 15, корпус 2, литера А. В комплексе располагаются 482 квартиры общей площадью более 28 тысяч квадратных метров.

Напомним, сдать жилой комплекс планировалось в 2007 году. За время строительства сменилось три застройщика. В 2016 году стройка была полностью остановлена из-за отсутствия финансирования.

Теперь "Охта Модерн" наконец сдана, и в ближайшее время 313 семей получат свои долгожданные квартиры.

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Фото: Pixabay

Теги: ввод в эксплуатацию, жилье, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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