В Петербурге ввели в эксплуатацию самый проблемный долгострой

В Петербурге завершено строительство старейшего долгостроя "Охта Модерн", сообщили в пресс-службе городского Комитета по строительству.
Введены в эксплуатацию два многоквартирных дома на Большеохтинском проспекте, 15, корпус 2, литера А. В комплексе располагаются 482 квартиры общей площадью более 28 тысяч квадратных метров.
Напомним, сдать жилой комплекс планировалось в 2007 году. За время строительства сменилось три застройщика. В 2016 году стройка была полностью остановлена из-за отсутствия финансирования.
Теперь "Охта Модерн" наконец сдана, и в ближайшее время 313 семей получат свои долгожданные квартиры.
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Фото: Pixabay
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