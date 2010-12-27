На Митрофаньевском шоссе сдали бизнес-центр с вертолётной площадкой

Центр состоит из четырех зданий высотой от 2 до 4 этажей.

В Санкт-Петербурге сдали в эксплуатацию бизнес-центр класса В+ "Депо". БЦ находится на Митрофаньевском шоссе, 2, где раньше были постройки Варшавского вокзала.

Центр состоит из четырех зданий высотой от 2 до 4 этажей, там же есть вертолетная площадка и парковка на 87 мест. Общая площадь бизнес-центра составляет 9 тыс. кв. метров, арендопригодная – 7 тысяч.

Данный комплекс можно арендовать этажами, корпусами или целиком.

Ранее на медиафасаде "Лахта Центра" создали "эффект айсберга".

Фото: pixabay