В Петербурге сотрудники ДПС с погоней и стрельбой задержали нетрезвого водителя

Также в машине были 19-летний юноша и две 17-летних девушки.

Погоня со стрельбой произошла на юге Петербурга. В машине, помимо пьяного водителя, находились ещё три человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ночью 5 декабря сотрудники ДПС у дома 17 по Пулковскому шоссе попытались остановить автомобиль Hyundai Solaris. Водитель попытался скрыться и игонорировал требования правоохранителей, которые бросились в погоню.

У автодороги "Дорога на Староладожский канал" инспектор ДПС начал стрелять по колёсам. Был задержан 30-летний водитель в алкогольном опьянении, также в машине были 19-летний юноша и две 17-летних девушки. Несовершеннолетних передали родителям.

В сентябре на перекрестке проспектов Культуры и Луначарского каршеринг попал в ДТП, убегая от погони.

Фото: Piter.tv