Мужчину с проломленным черепом нашли в парадной на Купчинской

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером 22 марта в полицию Петербурга поступила телефонограмма из НИИ скорой помощи. Медики рассказали о госпитализации мужчины с травмами головы и лица.

Как стало известно Piter.TV, мужчина лежал весь в крови на третьем этаже парадной дома №10/2 на улице Купчинской. Его увезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, закрытым переломом костей носа. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

На видео с камеры наблюдения, установленной в парадной дома, видно, как потерпевший, шатаясь из стороны в сторону, самостоятельно заходит в парадную. Что с ним произошло, предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее мы писали, что в пьяной ссоре на Купчинской порезали двух мужчин.

Фото: Piter.TV