В Петербурге с начала 2021 года навязчивых коллекторов оштрафовали на 8 млн рублей

От петербуржцев за этот период времени поступило более 2400 жалоб на действия коллекторов.

В Петербурге за 11 месяцев в отношении коллекторов составили 289 административных протоколов, вынесено штрафов примерно на 8 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Федеральной службы судебных приставов по Северной столице.

От петербуржцев за этот период времени поступило более 2400 жалоб на действия коллекторов. Чаще всего горожане жаловались на слишком частые звонки и смс. Также нередко друзьям и родственникам должников оставляли нелицеприятные сообщения в соцсетях.

По закону коллекторы могут взаимодействовать с должником только с 8:00 до 22:00 по будням и с 9:00 до 20:00 по выходным. Встречи могут проходить не чаще раза в неделю, звонки – не чаще восьми в течение месяца, сообщения – не более 16 в месяц.

Ранее полиция Петербурга задержала совершившую десятки вымогательств банду коллекторов.

Фото: Piter.tv