В Петербурге задержали участников вымогателей, угрожавших жертвам расправой

Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".

В Петербурге задержали группу вымогателей, участники которой – уроженцы Закавказья и различных регионов России. Телеканал 78 сообщил, что вымогатели угрожали жертвам сексуальным насилием и физической расправой.

Так, долги с потерпевших взимали "по законам шариата".

В основном эпизоды преступлений проходили не только в Петербурге, но и в других регионах России, в основном Северо-Западного федерального округа.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ "Вымогательство". Уже установлено несколько эпизодов.

Фото: Piter.tv