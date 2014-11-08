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В Петербурге задержали участников вымогателей, угрожавших жертвам расправой
Сегодня, 10:01
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В Петербурге задержали участников вымогателей, угрожавших жертвам расправой

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Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".

В Петербурге задержали группу вымогателей, участники которой – уроженцы Закавказья и различных регионов России. Телеканал 78 сообщил, что вымогатели угрожали  жертвам сексуальным насилием и физической расправой. 

Так, долги с потерпевших взимали "по законам шариата". 

В основном эпизоды преступлений проходили не только в Петербурге, но и в других регионах России, в основном Северо-Западного федерального округа.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ "Вымогательство". Уже установлено несколько эпизодов.

Фото: Piter.tv

Теги: вымогатели, петербург, угрозы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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