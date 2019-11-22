В Петербурге с Треповой* просят взыскать долги по ЖКХ

Ей по наследству от отца ранее досталась квартира на улице Артиллерийской, за которую никто не платил 10 лет.

На Дарью Трепову*, обвиняемую в теракте на Университетской набережной в Петербурге, подали в суд из-за долга более чем в 170 тыс. рублей за жилье. Об этом 5 июля пишет tg-канал SHOT.

Пушкинский районный суд города зарегистрировал иск к Треповой* от ООО "ЖКС №1 Пушкинского района". Отмечается, что ей по наследству от отца ранее досталась квартира на Артиллерийской улице, за которую никто не платил 10 лет. Общая сумма гражданских исков о возмещении ущерба к девушке составляет более 24,7 млн рублей.

Напомним, 2-й Западный окружной военный суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии. В апреле 2023 года она принесла в кафе на Университетской набережной статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военкору Владлену Татарскому. В результате взрыва последний погиб, пострадали 52 человека.

Накануне фигурантку этапировали из СИЗО-5 на Арсенальной улице в Петербурге в колонию для отбытия наказания в одном из регионов страны.

Фото: Piter.TV

* Внесена в реестр террористов и экстремистов РФ.