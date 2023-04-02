Осужденную за теракт в Петербурге Трепову* этапируют в колонию

Она находилась в СИЗО-5 на Арсенальной улице.

Сотрудники ФСИН увезли Дарью Трепову*, осужденную за теракт на Университетской набережной, из СИЗО Петербурга к месту отбытия наказания. Об этом 25 июня пишет ТАСС, ссылаясь на ее адвоката Даниила Бермана.

Дарья Трепова* вчера убыла из СИЗО-5 на Арсенальной улице в Санкт-Петербурге для отбытия наказания в одном из регионов Российской Федерации. Даниил Берман, адвокат Дарьи Треповой*

Напомним, 2-й Западный окружной военный суд приговорил фигурантку к 27 годам колонии. В апреле 2023 года она принесла в кафе на Университетской набережной в Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военкору Владлену Татарскому. В результате взрыва последний погиб, пострадали 52 человека.

Дарье Треповой* вменяют п. "б" ч. 3 ст. 205 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой), ч. 4 ст. 327 (использование поддельных документов с целью скрыть другое преступление) УК РФ. Вину она признала лишь в использовании поддельного водительского удостоверения.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

* Внесена в реестр террористов и экстремистов РФ.