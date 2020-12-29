Бизнесмена Александра Сабадаша этапировали в Петербург

Бывшего миллиардера этапировали в петербургские "Кресты".

В понедельник, 11 января, бизнесмена Александра Сабадаша этапировали из курской колонии в "Кресты". Издание 47news сообщает, что выйти на свободу предприниматель должен был 25 января, однако из-за новых обстоятельств этого не произойдет.

Сабадаша этапировали по новому уголовному делу о легализации преступных доходов. Примечательно, что в него вошли и старые эпизоды, которые суд ранее уже изучал. До этого бизнесмен был дважды судим за мошенничество с НДС на сумму около 2 млрд рублей и в общей сложности приговорен к 7 годам.

Бывший миллиардер должен был выйти на свободу досрочно весной прошлого года, однако между заключенными возник конфликт. Суд не разрешил покинуть тюрьму раньше.

Теперь по новому уголовному делу Сабадаша в ближайшие дни арестует петербургский суд, пока что он находится в "Крестах" как подследственный.

Петербургский бизнесмен Сабадаш вновь попал под следствие.

Фото: vk.com/kresty_sizo