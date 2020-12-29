В Петербурге с 1 января меры соцподдержки проиндексировали на 3,4%

В 2021 году региональный материнский (семейный) капитал в Петербурге составит 165 930,98 рублей.

С первого января в Петербурге на 3,4% проиндексировали меры социальной поддержки. Это произошло за счет городского бюджета, сообщили в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.

Отмечается, что размер более 50 ежемесячных и единовременных выплат, доплат и пособий отдельным категориям горожан увеличился.

Материнский капитал составит 165 930,98 рублей. Единовременная выплата при рождении первого ребенка теперь составляет 33 439 рублей, второго ребенка – 44 588 рублей, а третьего – 55 733 рублей. На программу "Социальная поддержка граждан" в этом году выделили 79,9 миллиарда рублей. Прямые денежные выплаты получат более двух миллионов горожан. 5,1 миллиарда рублей направлено на доплаты пенсионерам.

Более 170 петербургских семей обеспечат ежемесячными пособиями на ребенка, а также компенсациями при рождении детей. Также выплаты получат малоимущие семьи с детьми от 3 до 7 лет. На эти цели запланировано 2,6 миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет продлят на 2021 год.

Фото: Piter.TV