В Петербурге ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет продлят на 2021 год

С 1 января выплата семьям, среднедушевой доход которых не достиг величины прожиточного минимума на человека, должна предоставляться в повышенном размере.

В Петербурге продлят на 2021 год установленную указом президента России в 2020 году ежемесячную денежную выплату на ребёнка от 3 до 7 лет. Об этом сообщила пресс-служба комитета по социальной политике Петербурга.

С 1 января выплата семьям, среднедушевой доход которых не достиг величины прожиточного минимума на человека, должна предоставляться в повышенном размере. До этого выплата составляла 5588,10 рублей. Петербуржцам, которым ежемесячную выплату назначили в этом году, продлят на период 12 месяцев с даты обращения.

Доход тех, кто впервые обратится за выплатой в начале 2021 года, не должен превышать величину прожиточного минимума за II квартал 2020-го — 11 658,40 рублей (на человека).

На новогодние выплаты петербургским семья выделили более 500 миллионов рублей.

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