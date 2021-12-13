  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В преддверии Нового года в Петербурге резко вырос спрос на бани
Сегодня, 11:25
69
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В преддверии Нового года в Петербурге резко вырос спрос на бани

0 0

Запись на декабрь плотная, свободных мест практически не осталось.

В преддверии Нового года в Петербурге резко вырос спрос на бани. Об этом 78.ru сообщили представители рынка.

По их словам, бронирования на новогодние праздники начались за полгода. Запись на декабрь плотная, свободных мест практически не осталось. Многим гостям приходится отказывать и предлагать варианты посещения 1-2 января.

В связи с высоким спросом банщики повысили тарифы на период с 30 декабря по 9 января примерно на 20-30%. К Новому году в бани также приглашают диджеев, певцов и музыкантов.

Ранее мы писали, что в новогодние праздники коттеджи можно арендовать только по двойному тарифу.

Фото: pexels.com

Теги: бани, спрос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии