В Петербурге решат вопрос с аттестацией школьников на смешанном обучении

Потехина пообещала решить этот вопрос.

В Северной столице некоторые школьники столкнулись со сложностями при аттестации из-за перехода на смешанное обучение. Об этом сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Петербурженка пожаловалась на аттестацию, которую её ребенку нужно пройти очно. Дело в том, что экзамены должны пройти в каникулы и женщине придется отпрашиваться с работы, чтобы сопроводить ребенка.

Мы конечно найдем решение в этой конкретной школе. Ирина Потехина.

Потехина отметила, что дистанционное обучение стало нашей новой реальностью. К вице-губернатору обратилась мама, которая работает врачом в "красной зоне".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на "удаленке" учатся менее 3% школьных классов.

Фото: Piter.TV