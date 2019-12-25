В Петербурге решат вопрос с аттестацией школьников на смешанном обучении

В Северной столице некоторые школьники столкнулись со сложностями при аттестации из-за перехода на смешанное обучение. Об этом сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Петербурженка пожаловалась на аттестацию, которую её ребенку нужно пройти очно. Дело в том, что экзамены должны пройти в каникулы и женщине придется отпрашиваться с работы, чтобы сопроводить ребенка.
Мы конечно найдем решение в этой конкретной школе.
Ирина Потехина.
Потехина отметила, что дистанционное обучение стало нашей новой реальностью. К вице-губернатору обратилась мама, которая работает врачом в "красной зоне".
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на "удаленке" учатся менее 3% школьных классов.
Фото: Piter.TV
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