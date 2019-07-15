В Петербурге решат, что делать с экологической "бомбой" под Конюшенным ведомством

На Конюшенной площади более 40 лет назад закопали цистерну, в которую может поместиться несколько тысяч литров бензина.

На этой неделе в Петербурге будут представлены пять проектов по реконструкции здания Конюшенного ведомства. Участникам конкурса предстоит рассказать не только об архитектурных задачах, но найти решение важной экологической проблеме города. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Перед конкурсантами стоит важный вопрос: что делать с цистерной в несколько тысяч литров (возможно, не пустой), которая была закопана на Конюшенной площади более 40 лет назад. Земля здесь загрязнена горюче-смазочными материалами. Жители города неоднократно жаловались на запах бензина, который ярко проявляется в жаркую погоду.

С конца 1920-х и по 1940-е гг. на Конюшенной площади размещался первый ленинградский автобусный парк. После 1950 года здесь базировался таксомоторный парк. Также петербургскую почву могла подпортить одна из ленинградских АЗС, располагавшаяся именно на площади и по соседству с "Конюшенным двором".

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Фото: visit-petersburg.ru