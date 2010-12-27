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Полигон "Красный бор" в Ленобласти ликвидируют к 2024 году
Сегодня, 12:37
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nadezhda_sib

Полигон "Красный бор" в Ленобласти ликвидируют к 2024 году

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Это сделают за счет средств из федерального бюджета.

К 2024 году в рамках проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" будет ликвидирован полигон "Красный бор" в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом 20-го июня сообщила пресс-служба Минприроды России.

Территория полигона включает 70 карт-накопителей площадью 46 га. "Красный бор" прекратил свою деятельность в 2014 году. Тогда здесь было около 2 млн тонн отходов различных классов опасности.

Полигон в Ленобласти станет одним из 57 субъектов в РФ, которые будут ликвидированы. Также среди них  "Кучино" в Московской области, три объекта в Нижегородской области и другие.

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Фото: vk.com/poligona_net

 

Теги: красный бор, ликвидация полигона, полигон красный бор, чистая страна, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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