Полигон "Красный бор" в Ленобласти ликвидируют к 2024 году

Это сделают за счет средств из федерального бюджета.

К 2024 году в рамках проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" будет ликвидирован полигон "Красный бор" в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом 20-го июня сообщила пресс-служба Минприроды России.

Территория полигона включает 70 карт-накопителей площадью 46 га. "Красный бор" прекратил свою деятельность в 2014 году. Тогда здесь было около 2 млн тонн отходов различных классов опасности.

Полигон в Ленобласти станет одним из 57 субъектов в РФ, которые будут ликвидированы. Также среди них "Кучино" в Московской области, три объекта в Нижегородской области и другие.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что думает Минприроды по поводу использования пластика.

Фото: vk.com/poligona_net