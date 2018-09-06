Минприроды: "Нужно сокращать потребление пластика на 10-20% в год"

Данный вопрос будет обсуждаться с Общественной палатой и экспертным сообществом.

Минприроды предложило сокращать потребление пластика в России на 10-20% ежегодно. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

Он отметил, что нужно аккуратно отказываться от пластика, так как за любым производством стоят рабочие места. Чтобы не навредить сразу, предлагается на 10-20% в год сокращать производство пластиковой посуды, пакетов и так далее.

Данный вопрос будет обсуждаться с Общественной палатой и экспертным сообществом. Так как на сегодняшний день есть предложения, как делать так, чтобы пластик разлагался не за 200 лет, а за короткий промежуток времени.

Ранее ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года.

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