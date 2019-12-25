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В Петербурге ребёнку попался антисептик в бутылке покупной воды
Сегодня, 17:20
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ruzannar

В Петербурге ребёнку попался антисептик в бутылке покупной воды

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Двухлетняя девочка едва не отравилась.

Стало известно, что в Петербурге двухлетняя девочка чуть не отравилась спиртосодержащим антисептиком, который находился в бутылке из-под воды. Об этом сообщили её родители в соцсети "Вконтакте".

Известно, что отец ребёнка купил воду в магазине "Пятёрочка". После первого же глотка девочка стала плакать и говорить, что "водичка горячая". Когда родители решили попробовать содержимое бутылки, то обнаружили, что в ней находится антисептик.

Семья внимательно изучила купленные бутылки и нашла ещё одну воду с "сюрпризом". Камеры видеонаблюдения подтвердили, что отец ребенка действительно взял товар в данном магазине.

Сотрудники "Пятёрочки" извинились и сослались на человеческий фактор: раскладчики продукции перепутали бутылки. Дело в том, что рядом с кассирами стоит санитайзер, разлитый в такие же бутылки. 

Ранее мы сообщили, что в Сестрорецке молодая пара оказалась в больнице после нескольких глотков пива.

Фото: Piter.tv

Теги: антисептик, отравление ребенка, пятерочка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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