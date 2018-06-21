В Петeрбурге молодая пара оказалась в больнице послe нeскольких глотков пива

В ходе осмотра места происшествия были найдены таблетки.

Как стало известно Piter.tv, в Курортном районе Петербурга мужчина и женщина оказались в больнице без сознания после совместного распития алкогольных напитков. Рассказал о случившемся полиции их знакомый. Он заявил, что они выпили пиво, в котором были таблетки, после чего потеряли сознание. Молодая пара была передана бригаде скорой помощи и доставлена в НИИ им. Джанелидзе.

В ходе осмотра места происшествия была найдена упаковка "Клозастена" (в пачке было 4 таблетки из 10) и 2 пластиковые бутылки из под пива. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Сообщивший об инциденте мужчина доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге задержали напавшего с ножом на собутыльников мужчину.

Фото: Piter.tv