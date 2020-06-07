НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе отмечает 89-летие

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец поздравил сотрудников НИИ с праздником.

В понедельник, 1 февраля, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И.Джанелидзе отмечает 89-летие со дня основания. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на своей странице в соцсети.

НИИ скорой помощи стал одним из трех стационаров, которые приняли на себя основную нагрузку по оказанию экстренной медицинской помощи. За прошедший 2020 год в больницу Джанелидзе доставили 76 240 пациентов, более 30 тысяч человек были обследованы и отпущены на амбулаторное лечение.

2020 год войдет в историю Института как героическая страница борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции. Поздравляем уникальный коллектив Института с этой датой! отметил Лисовец.

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Фото: Piter.TV