В Петербурге разрешили устанавливать украшения для Рождественской ярмарки на Манежной площади

Производство работ разрешили с 18 ноября 2022 по 20 апреля 2023 года.

Во вторник, 25 октября, ГАТИ выдала ордер на установку оборудования для Рождественской ярмарки. Она традиционно пройдет на Манежной площади, рассказали в пресс-службе инспекции.

Производство работ разрешили с 18 ноября 2022 по 20 апреля 2023 года. Площадь украсят героями из сказки Гофмана "Щелкунчик и мышиный король". Заказчиком и производителем работ выступил выступает СПб ГБУ "Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг". Информация об изменении движения транспорта в районе Манежной площади появится позже.

Фото: Piter.tv

