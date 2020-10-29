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В Петербурге разрешили устанавливать украшения для Рождественской ярмарки на Манежной площади
Сегодня, 20:20
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В Петербурге разрешили устанавливать украшения для Рождественской ярмарки на Манежной площади

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Производство работ разрешили с 18 ноября 2022 по 20 апреля 2023 года.

Во вторник, 25 октября, ГАТИ выдала ордер на установку оборудования для Рождественской ярмарки. Она традиционно пройдет на Манежной площади, рассказали в пресс-службе инспекции. 

Производство работ разрешили с 18 ноября 2022 по 20 апреля 2023 года. Площадь украсят героями из сказки Гофмана "Щелкунчик и мышиный король". Заказчиком и производителем работ выступил выступает СПб ГБУ "Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг". Информация об изменении движения транспорта в районе Манежной площади появится позже.

Фото: Piter.tv
 

Теги: рождественская ярмарка, украшения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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