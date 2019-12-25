В Петербурге разработали сигнальный пистолет для российских космонавтов

В настоящий момент разработка проходит испытания.

В Балтийском государственном техническом университете "ВОЕНМЕХ" разработали сигнальный пистолет для российских космонавтов. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

Разработка получила патент и сейчас проходит испытания. Пистолет может понадобиться космонавтам при аварийной посадке, когда капсула сбивается с маршрута и падает в удаленном районе. Главной особенностью нового оружия является технология сменных блоков.

Устройство способно подавать дымовые и световые сигналы, защищать от диких животных и даже разжигать костер. Ранее космонавты использовали для этих целей ракетницы.

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Фото: пресс-служба Минобрнауки РФ