В Петербурге начали применять новую методику лечения болезни Паркинсона

Уже восемь пациентов лечат с использованием нового метода.

Петербургские ученые разработали новую методику лечения людей с болезнью Паркинсона. Исследования длились более 10 лет на базе трех крупнейших медицинских учреждений города: Городской больницы №40 Курортного района, Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова и Военно-медицинской академии имени Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению.

В настоящее время лечение с использованием новой методики получают восемь пациентов. Почти все они смогли вернуться к самостоятельной жизни, а некоторые – к работе. В 2022 году планируется установка помп еще четырем пациентам с болезнью Паркинсона.

По словам главы отдела клинических исследований Городской больницы № 40 Алины Агафьиной, помпа подает препарат постоянно с заданной скоростью прямо в место, где всасывается вещество в организм. Тем самым обеспечивается постоянная концентрация препарата в крови. Это спасает больных от неожиданных периодов "выключения" в самый неподходящий момент и позволяет медикам контролировать течение болезни.

Всего в 2022 году будет закуплено 400 упаковок нового препарата на сумму 23,6 млн рублей.

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