В Петербурге разработали аппарат для мгновенной дезинфекции машин скорой помощи

Весь процесс будет занимать не более минуты.

Петербургская компания ООО "АСКМ" разработала инновационный аппарат для мгновенной дезинфекции салонов машин скорой помощи. Об этом сообщает Interfax.

Устройство уже готово к эксплуатации и установки на борт. Весь процесс будет занимать не более минуты. Аппарат может полностью очистить салон от патогенов и в дальнейшем проводить мониторинг воздуха.

Систему аэрозольной дезинфекции нужно встроить в автомобиль. Устройством можно управлять удаленно через планшет. В базу данных медицинского учреждения будет автоматически поступать информация о проведенной дезинфекции, месте, времени, машине и ФИО оператора.

После дезинфекции потребуется пять минут, чтобы проветрить транспортное средство. Потом машина будет снова готова к выезду.

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