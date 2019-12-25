В Петербурге ищут украинца, отобравшего детей у бывшей жены

Мужчина увез сыновей в Россию без разрешения матери.

В Петербурге разыскивают жителя Украины, который отобрал детей у бывшей жены и сбежал с ними из страны. Об этом сообщает пресс-служба ФССП России.

Известно, что мужчина увез двух сыновей еще в июне прошлого года. Разрешение на вывоз 5-летнего Ярослава и 14-летнего Владислава за границу мать не давала. С тех пор женщина ничего не знает о местонахождении своих детей.

3 июня 2019 года было возбуждено дело о розыске детей, незаконно перемещенных из Украины в Россию. Предположительно, мужчина с мальчиками находится сейчас в Петербурге. Информацию о местонахождении детей можно сообщить по телефонам: 318-20-45 и 318-2166.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина похитил экс-сожительницу, чтобы помириться.

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