На борту находились 600 тонн урановых отходов.

В понедельник, 23 декабря, стало известно, что в Петербурге разгрузили судно с "урановыми хвостами". Об этом сообщает депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский.

Известно, что на борту находились 600 тонн урановых отходов. Ранее Piter.TV сообщал о том, что в порту при депутатах проверили радиационный фон и убедились, что он не превышает нормы, сверили маркировку и состояние контейнеров с обедненным гексафторидом урана.

Напомним, что во вторник, 17 декабря, Greenpeace поздравил петербуржцев с "урановыми хвостами". Выставка появилась у Гостиного двора. Необычный перфоманс быстро "разобрали" стражи порядка. Активисты заявили, что они не допустят ввоз "урановых" хвостов, которые планируется доставить в Россию из Германии. Около Гостинного двора выставили " радиактивные" бочки с надписью "С новым годом", а рядом с ними активист вывесил плакат "Россия – не ядерная свалка".

Ранее мы сообщали о том, что петербургский "Метрострой" получит от Смольного 500 миллионов рублей.

Фото:активисты Greenpeace