В Петербурге проверили безопасность разгружаемых урановых отходов

На инспекцию вышли городские власти, депутаты и совет ГК "Росатом".

В минувшую пятницу, 20 декабря, в Петербург прибыло судно "Михаил Дудин", загруженный контейнерами с урановыми отходами. В выходные в городе началась разгрузка груза токсичных "хвостов", прибывших из Германии. Власти города, депутаты ЗакСа и Общественный совет ГК "Росатом" проверили соблюдение условий транспортировки и разгрузки отходов в морском порту. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В порту проверили радиационный фон и убедились, что он не превышает нормы, сверили маркировку и состояние контейнеров с обедненным гексафторидом урана. В ходе проверки зампред комитета по природопользованию Александр Кучаев отметил, что Петербург перманентно анализируется на предмет радиционной обстановки с помощью 16 постов. Отчеты об этом поступают в комитет. Также Кучаев подчеркнул, что за 2019 год станции не фиксировали превышение радиационного фона.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали эксперта российского отделения Greenpeace.

Фото: пресс-служба Смольного