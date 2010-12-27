В Петербурге вырос спрос на специалистов со знанием китайского

С 2015 года число вакансий, в которых требуются такие навыки, возросло в четыре с половиной раза.

В Петербурге вырос спрос на специалистов со знанием иностранных языков. Особенно работодателей привлекают люди, свободно говорящие на китайском. Об этом говорится в исследовании HeadHunter.

С 2015 года число вакансий, в которых требуется знание китайского языка, возросло в четыре с половиной раза. Чаще всего специалисты с такими навыками требуются в области закупок, туризма, логистики и производства. Больше всего соискателей со знаниями китайского языка являются начинающими специалистами или студентами.

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