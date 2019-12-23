В Петербурге расскажут о подготовке волонтеров к ЧЕ-2020

Волонтеры и руководители расскажут о работе на крупных спортивных соревнованиях.

В Петербурге расскажут о подготовке волонтеров к Чемпионату мира в 2020. В молодежном пространстве "Просто" состоится пресс-конференция, посвященная вопросам организации добровольческой деятельности в федеральной, региональной и городской программ.

В мероприятии примет участие глава комитета по молодежной политике Юлия Аблец. Запланировано также выступление руководителя Центра подготовки петербургских волонтеров Георгия Борисова и главы добровольческой программы АНО "УЕФА ЕВРО 2020" Александра Максимова.

Ранее российские ватерполистки завоевали лицензию на Олимпиаду в Токио.

Фото: Piter.tv

