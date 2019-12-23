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В Петербурге расскажут о подготовке волонтеров к ЧЕ-2020
Сегодня, 6:58
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lesjasap

В Петербурге расскажут о подготовке волонтеров к ЧЕ-2020

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Волонтеры и руководители расскажут о работе на крупных спортивных соревнованиях.

В Петербурге расскажут о подготовке волонтеров к Чемпионату мира в 2020. В молодежном пространстве "Просто" состоится пресс-конференция, посвященная вопросам организации добровольческой деятельности в федеральной, региональной и городской программ. 

В мероприятии примет участие глава комитета по молодежной политике Юлия Аблец. Запланировано также выступление руководителя Центра подготовки петербургских волонтеров Георгия Борисова и главы добровольческой программы АНО "УЕФА ЕВРО 2020" Александра Максимова.

Ранее российские ватерполистки завоевали лицензию на Олимпиаду в Токио.

Фото: Piter.tv
 

Теги: волонтеры, че-2020
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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