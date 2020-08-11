В Петербурге расширят перечень получателей клинического питания

Изменения могут быть внесены в Социальный кодекс.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга решили расширить список категорий граждан, которые могут бесплатно получать клиническое питание. Решение было принято на заседании 18-го августа.

К льготникам отнесли детей, которые страдают от муковисцидоза, но не имеют инвалидности, онкобольных, у которых было хирургическое вмешательство или химиотерапия и которые проходят амбулаторное лечение.

При внесении изменений получающих питание станет примерно на 1500 человек больше.

Ранее диетолог рассказала, что следует есть для защиты организма в период пандемии COVID-19.

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