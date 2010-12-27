За зиму в Петербурге растопили 2,27 млн кубометров снега

Пункты переработки прекратили свою работу до следующего сезона.

17 апреля в петербургском ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" рассказали, что за зимний сезон 2017/2018 снегоплавильные и снегоприемные пункты переработали 2,27 млн кубометров снега.

За эту зиму службы переработали рекордное количество снега за все время своего существования. Также известно, что 18 пунктов закончили свою работу и отправляются на каникулы до прихода следующей зимы. Осталось только очистить и отремонтировать оборудование.

Стоит отметить, что за прошлый год с улиц Санкт-Петербурга собрали и расплавили 1,341 млн кубометров снега.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге с 24 апреля ожидается рекордный ход корюшки.

Фото: Pixabay